Вышел русский трейлер боевика "Хищные земли" с Энтони Маки

Премьера фильма намечена на 7 ноября.

Прокатная компания Global Film представила в социальных сетях дублированный трейлер постапокалиптического триллера "Хищные земли" (Elevation). Главные ролик в картине достались актерам Энтони Маки ("Мстители") и Морене Баккарин ("Дэдпул"). Официальная премьера фильма на территории России намечена на 7 ноября. Сюжет истории рассказывает о мире, который был захвачен неизвестными чудовищами. Монстры охотились на людей, в результате чего немногочисленные выжившие были изгнаны высоко в горы. Однако в какой-то момент группа людей покидает привычную локацию для того, чтобы встретиться с кошмарами лицом к лицу. Режиссёром фильма стал Джордж Нолфи ("Меняющие реальность"). За сценарий ленты отвечали Джон Гленн, Джейкоб Роман и Кенни Райан (команда сценаристов "Спецназа"). Бюджет картины составил 35 миллионов долларов.

Появился новый трейлер фильма "Паддингтон в Перу".

Фото и видео: Вконтакте / Global Film