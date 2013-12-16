Появился свежий трейлер фильма "Паддингтон в Перу"

Релиз семейной картины намечен на 8 ноября.

Компания Studiocanal UK опубликовала в социальных сетях новый трейлер фильма "Приключения Паддингтона-3" (или "Паддингтон в Перу"). Официальная премьера фильма запланирована на 8 ноября. В презентационном видео продемонстрирован малыш-медвежонок, которого воспитывает его любимая тетя. Герой рассказывает о том, как Люси нашла его выползающим из листвы с красным цветком на голове, напоминающим его легендарную красную шапочку. В новой части франшизы Паддингтон вместе с семьей Браун отправится в путешествие по тропическим лесам Амазонки и горным вершинам Перу, чтобы навестить тетю Люси. Однако когда они добираются до цели, выясняется, что тетя исчезла.

В актерском составе указаны Хью Бонневилль, Бен Уишоу, Имельда Стонтон, Джули Уолтерс, Оливия Колман, Эмили Мортимер и Антонио Бандерас. Ранее в фильме также была заявлена Рейчел Зеглер, однако актриса выбыла из каста из‑за участия в забастовке актеров в США. Режиссерское кресло в проекте занял дебютант в полнометражном кино Дугал Уилсон. Мужчина известен аудитории в первую очередь как постановщик различных рекламных роликов. Сценарий к ленте написали Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт, а постановщик двух первых частей о медвежонке Пол Кинг спродюсировал проект.

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Фото и видео: YouTube / StudiocanalUK