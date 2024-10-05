Amazon опубликовала новый тизер сериала "Секретный уровень"

Премьера шоу запланирована на 10 декабря.

Создатели телевизионного шоу "Секретный уровень" (Secret Level) выпустили в социальных сетях свежий тизер-трейлер грядущего сериала. В презентационном ролике можно увидеть ряд кадров из эпизода, который будет посвящён франшизе Unreal Tournament. В общей сложности в данном антологии будет 15 серий. Одна из них будет посвящена провалившемуся PvP-шутеру Concord от PlayStation. Несмотря на невероятно быстрое закрытие компьютерной игры, съемки о ней создатели решили не вырезать. Дополнительно в кадре можно заметить актера Киану Ривза. Предположительно, звезда Голливуда появится в эпизоде, посвящённом Armored Core. Официальной информации об этом нет.

Напомним, что релиз антологии Secret Level намечен на 10 декабря 2024 года. В этот день все эпизоды станут доступны на онлайн-ресурсе Amazon Prime Video. В сериале, помимо серии про Concord, будут и эпизоды про такие проекты как Armored Core, Mega Man, Warhammer 40000, а также эпизод о ряде вселенных от компании Sony.

Вышел официальный трейлер к IEM Rio 2024.

Фото и видео: YouTube / IGN