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Вышел официальный трейлер к IEM Rio 2024

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Чемпионат начнется в Бразилии с 7 октября.

Турнир IEM Rio 2024 в компьютерной игре Counter-Strike 2 стартует с  7 октября. Пока что организаторы выпустили официальный трейлер к чемпионату. Известно, что в международном состязании будут задействованы 16 команд. Они будут поровну разделены на две группы. Формат группового этапа включает в себя сетку double-elimination. В ней определятся по три лучшие команды каждой восьмёрки игроков. Стадия плей-офф начнется с 11 октября. Она пройдёт в типичном для IEM формате на шесть команд. Авторы опубликовали в социальных сетях трёхминутный трейлер, в котором говорится об истории  предыдущих турниров в Рио и включает в себя одни из лучших моментов в CS2.

Напомним, что первые матчи в рамках четвертьфиналов группы A запланированы на 17 часов вечера по московскому времени. Групповая стадия рассчитана на три игровых дня. 

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Фото и видео: YouTube / ESL Counter-Strike

Теги: counter-strike, iem rio 2024, компьютерная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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