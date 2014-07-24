Вышел трейлер финального сезона сериала "Чем мы заняты в тени"

Релиз телевизионного шоу намечен на 21 октября.

В социальных сетях опубликован трейлер финального сезона сериала "Чем мы заняты в тени". В ролике соседи-вампиры со Статен-Айленда — Нандор (Кайван Новак), Ласло (Мэтт Берри), Надя (Натасия Деметриу) и Колин Робинсон (Марк Прокш) — отправляются в личные путешествия. Даже персонаж истории по имени Гильермо (Харви Гильен) после своего короткого пребывания в роли вампира в пятом сезоне покинул дом ради поисков новой обители. В кадре также можно увидеть бывшего соседа по комнате Джерри (Майк О"Брайен). Он погрузился в спячку, но после того, как проснулся, Надя и Нандор признаются в том, что забыли его разбудить и случайно позволили ему проспать 50 лет. В результате хорошо отдохнувший вампир требует рассказать, чем занимались его друзья последние пять десятилетий.

Официальная премьера 11 заключительных эпизодов намечена на 21 октября. Авторы выпустят 11 серий.

Вышел трейлер фантастики "Компаньон" с Джеком Куэйдом.

Фото и видео: YouTube / FX Networks