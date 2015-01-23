Вышел трейлер фантастики "Компаньон" с Джеком Куэйдом

Мировая премьера состоится 10 января 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер фантастического фильма "Компаньон". Режиссером картины выступил Дрю Хэнкок.

Синопсис фильма не раскрывается. В дебютном ролике показан некий парень, который вероятно держит в заложниках девушку. Также в трейлере показали ряд жестоких эпизодов.

В главных ролях сыграли Джек Куэйд, Руперт Френд, Софи Тэтчер, Лукас Гейдж и другие. Мировая премьера состоится 10 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures