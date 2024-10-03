Вышел дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса"

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса". Режиссером картины выступил Майкл Грэйси.
Сюжет фильма посвящен биографии известного певца Робби Уильямса. В нем он представлен в образе обезьяны. Согласно синопсису, с детства музыкант чувствовал себя немного диким и стремился доказать своему отцу, чего он стоит.
Главную роль сыграл Джонно Дэвис. Премьера в России состоится 29 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Франшиза".
Видео: YouTube / Вольга
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