Вышел дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса"

Премьера в России состоится 29 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса". Режиссером картины выступил Майкл Грэйси.

Сюжет фильма посвящен биографии известного певца Робби Уильямса. В нем он представлен в образе обезьяны. Согласно синопсису, с детства музыкант чувствовал себя немного диким и стремился доказать своему отцу, чего он стоит.

Главную роль сыграл Джонно Дэвис. Премьера в России состоится 29 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Франшиза".

Видео: YouTube / Вольга