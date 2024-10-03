  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:23
35
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса"

0 0

Премьера в России состоится 29 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса". Режиссером картины выступил Майкл Грэйси.

Сюжет фильма посвящен биографии известного певца Робби Уильямса. В нем он представлен в образе обезьяны. Согласно синопсису, с детства музыкант чувствовал себя немного диким и стремился доказать своему отцу, чего он стоит.

Главную роль сыграл Джонно Дэвис. Премьера в России состоится 29 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Франшиза".

Видео: YouTube / Вольга

Теги: быть лучше история робби уильямса, вольга, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии