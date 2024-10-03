Вышел трейлер сериала "Франшиза"

Мировая премьера состоится 6 октября.

Стриминговый сервис Max представил трейлер комедийного сериала "Франшиза". Режиссером проекта выступил Сэм Мендес.

Сюжет расскажет о команде режиссеров и сценаристов, которые снимают один кинокомикс за другим. Они решают проблемы с подбором актеров, а также выкручиваются от обвинений в домогательствах и других скандалах.

В главных ролях сыграли Химеш Патель, Даниэль Брюль, Билли Магнуссен, Ричард Грант и другие. Мировая премьера состоится 6 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Присяжный №2".

Видео: YouTube / Max