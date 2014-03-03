Вышел трейлер драмы "Присяжный №2"

Мировая премьера состоится 1 ноября.

Студия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер драмы "Присяжный №2". Режиссером картины выступил Клинт Иствуд.

Сюжет рассказывает историю семьянина Джастина Кемпа, который, выступая в качестве присяжного заседателя на громком процессе по делу об убийстве, оказывается перед серьезной моральной дилеммой. От этого может зависеть судьба обвиняемого убийцы.

В главных ролях сыграли Николас Холт, Тони Коллетт, Дж.К. Симмонс, Крис Мессина, Зои Дойч и другие. Мировая премьера состоится 1 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма ужасов "Носферату".

Видео: YouTube / Warner Bros. UK & Ireland