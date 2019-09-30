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Вышел трейлер фильма ужасов "Носферату"

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Мировая премьера состоится 25 декабря.

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер фильма ужасов "Носферату". Режиссером картины выступил Роберт Эггерс.

Сюжет фильма основан на культовом немецком хорроре "Носферату, симфония ужаса" и рассказывает о древнем вампире графе Орлоке, который влюбляется в молодую жену приезжего нотариуса. Это становится причиной "невыразимых ужасов".

В главных ролях сыграли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер драмы "Настоящая боль".

Видео: YouTube / Focus Features

Теги: focus features, носферату, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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