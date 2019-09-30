Вышел трейлер фильма ужасов "Носферату"

Мировая премьера состоится 25 декабря.

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер фильма ужасов "Носферату". Режиссером картины выступил Роберт Эггерс.

Сюжет фильма основан на культовом немецком хорроре "Носферату, симфония ужаса" и рассказывает о древнем вампире графе Орлоке, который влюбляется в молодую жену приезжего нотариуса. Это становится причиной "невыразимых ужасов".

В главных ролях сыграли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер драмы "Настоящая боль".

Видео: YouTube / Focus Features