Вышел новый трейлер драмы "Настоящая боль"

Мировая премьера состоится 1 ноября.

Студия Searchlight Pictures представила новый трейлер комедийной драмы "Настоящая боль". Режиссером картины выступил Джесси Айзенберг.

Сюжет посвящен двум кузенам-евреям Дэвиду и Бенджи, которые отправляются в Польшу из-за умирающей бабушки. Поездка оборачивается путешествием по местам памяти холокоста, а также вскрывает старые обиды.

В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг и Киран Калкин. Мировая премьера состоится 1 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Все совпадения неслучайны".

Видео: YouTube / SearchlightPictures