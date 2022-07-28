Вышел трейлер сериала "Все совпадения неслучайны"

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Все совпадения неслучайны". Постановщиком проекта выступил режиссер Альфонсо Куарон.
Сюжет основан на книге Рене Найт и расскажет историю журналистки Кэтрин Равенскрофт, которая построила свою карьеру, раскрывая темные секреты других людей. Вскоре она получает роман от неизвестного автора, в которой сообщаются самые мрачные секреты героини.
В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи и другие. Мировая премьера состоится 11 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Грешники".
Видео: YouTube / Apple TV
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