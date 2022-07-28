Вышел трейлер сериала "Все совпадения неслучайны"

Мировая премьера состоится 11 октября.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Все совпадения неслучайны". Постановщиком проекта выступил режиссер Альфонсо Куарон.

Сюжет основан на книге Рене Найт и расскажет историю журналистки Кэтрин Равенскрофт, которая построила свою карьеру, раскрывая темные секреты других людей. Вскоре она получает роман от неизвестного автора, в которой сообщаются самые мрачные секреты героини.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи и другие. Мировая премьера состоится 11 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Грешники".

Видео: YouTube / Apple TV