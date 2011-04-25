Вышел трейлер хоррора "Грешники"

Мировая премьера состоится 7 марта 2025 года.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма ужасов "Грешники". Режиссером картины выступил Райан Куглер.

Сюжет расскажет историю братьев-близнецов, которые возвращаются в родной город, чтобы начать все заново. Дома они обнаруживают опасных вампиров, от которых героям предстоит очистить город.

В главной роли сыграл Майкл Б. Джордан. Мировая премьера состоится 7 марта 2025 года.

Ранее Marvel представила первый трейлер "Громовержцев".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures