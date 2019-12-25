Кандидат обошел оппонента на 25 пунктов.

В Перу кандидат с именем Гитлер Муссолини Флорес одержал победу на выборах мэра округа Керопалка. Соответствующими сведениям и с общественностью поделились местные журналисты из новостного издания The Gateway Pundit. Авторы статьи утверждают, что политический деятель обошел своего ближайшего соперника на 25 пунктов, однако международное внимание привлекло именно необычное имя перуанского кандидата. на текущий момент у прессы нет никаких данных о том, разделяет ли мужчина политические взгляды своих тезок или нет.

Согласно данным, опубликованным избирательной комиссией, он получил 229 голосов, что составило 34,54 процента от общего числа действительных бюллетеней. публикация в иностранном СМИ

Напомним, что в декабре 2025 года британская газета The Daily Mail сообщила информацию читателям о том, что политик Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии.

В Петербург не пустили авокадо из Перу из-за мухи-горбатки.

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