В Петербург не пустили авокадо из Перу из-за мухи-горбатки

Сотрудники Россельхознадзора заблокировали ввоз в Петербург партии авокадо общим весом 24 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Продукция, произведенная в Перу, была задержана после того, как специалисты обнаружили в ней имаго (взрослую особь) многоядной мухи-горбатки.
Для подтверждения диагноза пробы были направлены в Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". Лабораторные исследования установили, что подкарантинная продукция действительно заражена насекомым Megaselia scalaris (Loew).
Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга уничтожена партия индийских креветок из-за нарушения температурного режима.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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