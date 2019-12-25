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В Петербург не пустили авокадо из Перу из-за мухи-горбатки
Сегодня, 8:52
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В Петербург не пустили авокадо из Перу из-за мухи-горбатки

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Общий вес партии составил 24 тонны.

Сотрудники Россельхознадзора заблокировали ввоз в Петербург партии авокадо общим весом 24 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция, произведенная в Перу, была задержана после того, как специалисты обнаружили в ней имаго (взрослую особь) многоядной мухи-горбатки.

Для подтверждения диагноза пробы были направлены в Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". Лабораторные исследования установили, что подкарантинная продукция действительно заражена насекомым Megaselia scalaris (Loew).

Ранее мы сообщили о том, что в  порту Петербурга уничтожена партия индийских креветок из-за нарушения температурного режима.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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