В Петербург не пустили авокадо из Перу из-за мухи-горбатки

Общий вес партии составил 24 тонны.

Сотрудники Россельхознадзора заблокировали ввоз в Петербург партии авокадо общим весом 24 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция, произведенная в Перу, была задержана после того, как специалисты обнаружили в ней имаго (взрослую особь) многоядной мухи-горбатки.

Для подтверждения диагноза пробы были направлены в Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". Лабораторные исследования установили, что подкарантинная продукция действительно заражена насекомым Megaselia scalaris (Loew).

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга уничтожена партия индийских креветок из-за нарушения температурного режима.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора