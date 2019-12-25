Лула да Силва одержал победу на выборах в Бразилии

Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, сумевшим выиграть президентские выборы после отставания в первом туре голосования.

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов. Таким образом политический деятель переизбран на пост главы государства. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились представители Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК) по результатам обработки 97,69 процентов протоколов. Речь идет о показателе,итоги которого были признаны математически необратимыми. В фициальной статистике упоминается, что лидер левой Партии трудящихся Лула да Силва набирает 51,74 процента голосов. Его основной оппонент, кандидат на высший пост от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, получает только 48,26 процентов голосов. При этом он уже не имеет математических шансов преодолеть отставание.

Таким образом Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, сумевшим выиграть президентские выборы после отставания в первом туре голосования. Он снова вступит в должность 1 января 2027 года.

Напомним, что явка избирателей во втором туре составила 80,79 процента граждан. В голосовании приняли участие 127 807 732 человека. Уровень воздержавшихся от голосования (абсентеизм) достиг 19,21 процента, что соответствует 30 381 854 избирателям. Доля пустых бюллетеней на мероприятии составила 1,12 процентов (1 426 055 голосов), а недействительных - 2,12 процента (2 713 225 голосов).

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Фото: YouTube / Lula