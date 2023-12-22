Фильм о псе Трезорке, спасшем четыре семьи в блокаду, снимут в Петербурге

Неотъемлемой частью проекта станет памятник Трезорке, который был установлен во Всеволожском районе Ленобласти.

В Северной столице начались работы над созданием фильма, посвящённого трогательной истории пса по имени Трезорка, который спас от голода четыре семьи во время блокады Ленинграда. Об этом пишет spb.aif.ru.

Режиссёром картины выступит Илья Северов, для которого эта тема особенно важна, так как его бабушка сама пережила блокаду. Сценарий будет написан Романом Лантухом. В настоящее время проходит кастинг актёров.

Неотъемлемой частью проекта станет памятник Трезорке, который был установлен во Всеволожском районе Ленобласти. В преддверии 80-летия полного освобождения от блокады, жители Петербурга и 47-ого региона пришли к этому монументу, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти четвероногому герою.

Подробности о подвиге Трезорки можно узнать по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прокуратура вступилась за ветерана Великой Отечественной войны.

Фото: Правительство Ленобласти