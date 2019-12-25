В преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда в Петербурге и Ленобласти вспоминают пса Трезорку

Добрый и преданный питомец вошёл в историю, обеспечив едой 4 семьи в военные годы. Трезорка почти ежедневно уходил на охоту и приносил людям добычу.

Перед Днём жертв памяти блокады Ленинграда в Северной столице и Ленобласти вспоминают героев тех страшных лет. В том числе, память воздают и четвероногим помощникам: одним из ярких примеров является пёс Трезорка, который спас своих хозяев и ещё 3 семьи от голода. Историю питомца рассказало издание spb.aif.ru.

Про подвиг Трезорки стало известно только в середине 1960-х при сносе деревянных домов в Парголово: во одном из дворов рабочие обнаружили могилку, над которой возвышался обелиск в виде деревянной статуи собаки с прикреплённым фото и подписью "Дорогому другу Трезору (1939–1945 гг.) от спасённых им хозяев". Вскоре был найден старик, который, увидев обелиск, воскликнул "Это наш Трезорка! Спаситель нас и наших детей от голода. Его фото будет укреплено на самом почётном месте в новой квартире".

В блокадные годы в Парголово, как и во всём Ленинграде и его окрестностях, царил голод. В одном из домов жили 4 семьи, общим любимцем которых был Трезорка – игривый и смышлёный пёс, помесь дворняжки и гончей. В какой-то момент еда для пса закончилось, но он не растерялся, ушёл на улицу и вернулся с тушей жирного зайца в зубах. Мясо хватило на большой обед. После этого Трезорка снабжал хозяев пищей практически каждый день: удачная охота объясняется тем, что недалеко от Парголово находились поля с богатым урожаем, которые и облюбовали зайцы. Почти каждый день в семьях теперь варили бульоны из питательного мяса, а женщины научились из заячьих шкурок шить тёплые зимние варежки, меняли их на табак у некурящих, а потом порции табака меняли на еду.

Последняя охота Трезорки состоялась в 1945-ом году, когда он вернулся домой весь в крови: предположительно, пёс подорвался на мине. Его похоронили во дворе. Люди по-прежнему восхищаются его преданности и бесстрашию. Сейчас памятник Трезорке находится во Всеволожске.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти