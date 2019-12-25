Общественный транспорт Петербурга станет бесплатным для ветеранов 8 сентября

Для того, чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно предъявить соответствующее удостоверение.

В пятницу, 8 сентября, отучается День памяти жертв блокады Ленинграда. В связи с памятной датой ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Напомним, что право на бесплатный проезд имеют инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также награждённые медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Все перечисленные категории граждан смогут проехать бесплатно вне зависимости от гражданства и места жительства.

Для того, чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно предъявить соответствующее удостоверение. Добавим, что инициатива разработана комтрансом на основании Социального кодекса Петербурга. Право на бесплатный проезд ветеранам также предоставляют в период с 26 по 28 января, с 7 по 9 мая и 22 июня.

Ранее мы сообщили о том, что в сквере имени Ольги Берггольц пройдёт памятная акция "День памяти жертв блокады".

Фото: Pxhere