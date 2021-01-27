Мероприятие начнётся 8 сентября в 12:00.

В день Памяти и скорби в сквере имени Ольги Берггольц пройдёт памятная акция "День памяти жертв блокады". На импровизированной сцене, которая расположится в пространстве сквер и будет оформлена в тематике блокадного города, актёры разыграют иммерсивный спектакль. Мероприятие начнётся 8 сентября в 12:00, рассказали в администрации Приморского района.

Главные герои солдат-прожекторист и медсестра перенесут зрителей в блокадный Ленинград. Стихи, воспоминания блокадников, звуки бомбёжек, метроном – всё это поможет погрузиться в переживания жителей осаждённого города.

Начнётся мероприятие с общегородской минуты молчания, которая пройдёт в Петербурге 8 сентября ровно в полдень. На минуту все зрители станут участниками акции и смогут почтить память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.

Также со сцены прозвучат песни и стихи о блокадном Ленинграде. Зрители смогут возложить цветы к памятнику, установленному в сквере.

Фото: Приморский культурный центр