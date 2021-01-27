В сквере Ольги Берггольц прошла памятная акция "День памяти жертв блокады"

Пришедшие возложили цветы к памятнику, установленному в сквере.

В день Памяти и скорби в сквере имени Ольги Берггольц прошла памятная акция "День памяти жертв блокады". На акции побывал корреспондент Piter.tv.

На импровизированной сцене, которая расположилась в пространстве сквера и оформлена в тематике блокадного города, актёры разыграли иммерсивный спектакль. Главные герои солдат-прожекторист и медсестра перенесли зрителей в блокадный Ленинград. Стихи, воспоминания блокадников, звуки бомбёжек, метроном – всё это помогло пришедшим погрузиться в переживания жителей осаждённого города.

Началось мероприятие с общегородской минуты молчания, которая прошла в Петербурге 8 сентября ровно в полдень. Также со сцены прозвучали песни и стихи о блокадном Ленинграде. Петербуржцы возложили цветы к памятнику, установленному в сквере.

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Фото и видео: Piter.tv