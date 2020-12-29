В сквере имени Ольги Берггольц зажгли "Свечу памяти"

В День 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в сквере имени Ольги Берггольц прошла акция "Свеча памяти". Участники мероприятия почтили память жителей блокадного Ленинграда, чья жизнь прервалась в эти тяжёлые годы.

В сквере сегодня поставили противотанковых металлических ежей, развесили плакаты военного времени. В этот день неравнодушные петербуржцы прочли стихи, написанные Ольгой Фёдоровной Берггольц в блокадные годы. Около монумента участники расстаили свечи и положили цветы к подножию.

В этом году из-за пандемии коронавируса в акции участие не принимали ветераны Приморского района.

В Петербурге показали блокадные "точки жизни".

Фото: Илья Шумилов