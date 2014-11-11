Акция "Свеча памяти" стартовала на Пискарёвском мемориальном кладбище

Спикер Заксобрания Александр Бельский и главнокомандующий ВМФ России Олег Моисеев возложили венки к монументу Матери-Родины.

На некропольном месте имени Пискарева стартовала инициатива военного ведомства России под названием "Свеча в честь". Акция организована в рамках Дня Памяти и Скорби, а также в честь 83-летия со дня начала Великой Отечественной войны, пишет "Петербургский дневник".

В этом году честь зажечь Свечу памяти была предоставлена ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Санкт-Петербурга 95-летнему Валентину Богданову и участнику СВО, Герою Российской Федерации 26-летнему Ивану Жарскому. После торжественного траурного мероприятия Свеча памяти в сопровождении Ивана Жарского на многоцелевом бронированном автомобиле "Тигр" проедет по четырём регионам страны.

Валентин Богданов, как он сам выразился, получил свою первую боевую награду в 15-летнем возрасте в 1943 году в блокадном Ленинграде и с тех пор посвятил всю свою жизнь своей стране и своему городу. Герой Российской Федерации Иван Жарский, в свою очередь, отметил, что ему оказана высокая честь вместе с ветеранами Великой Отечественной войны участвовать в таком значимом мероприятии. Напомню, подразделение Жарского в ходе одного боя уничтожило 8 единиц боевой техники врага, за что молодой командир был удостоен высокой награды.

Спикер Заксобрания Александр Бельский и главнокомандующий ВМФ России Олег Моисеев возложили венки к монументу Матери-Родины. В мероприятии также приняли участие высшие должностные лица Минобороны России, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, представители общественных ветеранских, патриотических организаций и объединений города и др.

Фото: Марина Бойцова / "Петербургский дневник"