В Петербурге показали блокадные "точки жизни"

Акция, посвященная ежедневному мужеству жителей блокадного города, напомнит про жизненно важные для ленинградцев адреса.

В Петербурге 27 января в день 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в трех районах города появятся новые опознавательные блокадные "точки жизни". Акция, посвященная ежедневному мужеству жителей блокадного города, напомнит про жизненно важные для ленинградцев адреса.

Указатели-инсталляции поставили в Василеостровском, Центральном и Петроградском районах – всего по пяти адресам. Они расскажут, что именно находилось на этой улице в годы блокады, позволят выдернуть человека из привычного потока жизни, заострить внимание на знаковых местах города.

Например, на набережной Лейтенанта Шмидта – напротив Горного института ленинградцы брали воду из проруби, на Каменностровском пр., 29 в годы блокады работала знаменитая кондитерская "Хлеб", на Фурштатской, 36, работал один из шести работавших в блокаду роддомов – единственный, не переоборудованный под госпиталь.

В Пассаже открылась выставка о работе Городского (Блокадного) театра в Ленинграде.

Фото: региональное отделение общества "Царьград"