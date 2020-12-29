В Пассаже открылась выставка о работе Городского (Блокадного) театра в Ленинграде

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской открылся как Городской (Блокадный) 18 октября 1942 года. Этот факт стал беспрецедентным, уникальным случаем за всю историю существования мирового театрального искусства. В ТД "Пассаж", в помещении бывшего концертного зала, в 1944 году он обрел свой дом.
К 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Пассаж и Театр им. В.Ф. Комиссаржевской подготовили выставку, посвященную работе этого театра в Ленинграде. В экспозицию вошли фото спектаклей тех лет, газеты, документы.
Посетить выставку можно свободно до 28 января включительно.
В Петербурге в День снятия блокады зажгли Ростральные колонны.
Фото: ВКонтакте/ Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
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