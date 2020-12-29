В Пассаже открылась выставка о работе Городского (Блокадного) театра в Ленинграде

Посетить выставку можно свободно до 28 января включительно.

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской открылся как Городской (Блокадный) 18 октября 1942 года. Этот факт стал беспрецедентным, уникальным случаем за всю историю существования мирового театрального искусства. В ТД "Пассаж", в помещении бывшего концертного зала, в 1944 году он обрел свой дом.

К 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Пассаж и Театр им. В.Ф. Комиссаржевской подготовили выставку, посвященную работе этого театра в Ленинграде. В экспозицию вошли фото спектаклей тех лет, газеты, документы.

Посетить выставку можно свободно до 28 января включительно.

В Петербурге в День снятия блокады зажгли Ростральные колонны.

Фото: ВКонтакте/ Театр им. В. Ф. Комиссаржевской