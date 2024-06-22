Беглов обратился к петербуржцам в День памяти и скорби

На Дворцовой площади ранее прошла акция "Свеча памяти".

Сегодня Россия отмечает День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. В Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные трагической дате 22 июня 1941 года.

Основные мероприятия в Петербурге развернулись на Дворцовой площади, где прошла акция "Свеча памяти", и на Пискаревском мемориальном кладбище, куда горожане возложили цветы и венки. Особое внимание в этом году уделено новой памятной дате - 9 августа теперь будет отмечаться как День воинской славы России в честь окончания Ленинградской битвы в 1944 году.

"Сегодня мы скорбим о миллионах жертв – о фронтовиках, погибших на полях сражений, жителях блокадного Ленинграда, погибших от голода и бомбежек, о зверски замученных узниках лагерей смерти. Мы отдаем дань памяти труженикам тыла. Победить фашистскую Германию, на сторону которой встали армии стран покоренной Европы, мог только наш народ, объединенный глубочайшей любовью к Родине" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Власти города анонсировали установку нового монумента на Пулковских высотах в память о героях Ленинградской битвы. Торжественное открытие памятника планируется в августе, когда будет впервые отмечаться новая памятная дата. Завершились памятные мероприятия минутой молчания и возложением цветов к мемориалам города-героя Ленинграда.

Фото: Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)