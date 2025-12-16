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На Серафимовском кладбище почтили память павших в годы Великой Отечественной войны
Сегодня, 12:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Серафимовском кладбище почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

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Серафимовское кладбище — одно из самых трагических мест Петербурга.

22 июня, в День памяти и скорби, на Серафимовском кладбище прошла торжественно-траурная церемония. Представители Комитета по строительству, ветераны и сотрудники городского правительства возложили цветы и венки к мемориальному комплексу. Среди участников — председатель Комитета по строительству Игорь Креславский и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко – рассказал портал "Строительный Петербург"

Серафимовское кладбище — одно из самых трагических мест Петербурга. Здесь покоятся жители и защитники Ленинграда, погибшие в годы блокады. Эта дата — не просто день скорби, но и напоминание о той цене, которую город заплатил за Победу. Подвиг ленинградцев бессмертен. Вечная память героям.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: день памяти и скорби, серафимовское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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