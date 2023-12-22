В Петербурге прокуратура вступилась за ветерана Великой Отечественной войны

Установлено, что пенсионерка, нуждающаяся в постоянном уходе, заключила договор пожизненного содержания с иждивением. Однако условия договора не исполнялись.

Прокуратура Петродворцового района защищает права одинокого ветерана Великой Отечественной войны, которая заключила договор пожизненного содержания с иждивением.

Установлено, что пенсионерка, нуждающаяся в постоянном уходе, заключила договор пожизненного содержания с иждивением. Согласно документу, плательщик ренты обязан обеспечивать одинокой женщине питание, одежду, уход, медицинское обслуживание и необходимую помощь.

Проверка прокуратуры показала, что мужчина условия договора не исполнял, пенсионерку не навещал, продуктами, одеждой, надлежащим уходом не обеспечивал.

Пожилая женщина является ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом 1 группы, она не может в полной мере защитить свои нарушенные права. В связи с этим прокурор Петродворцового района в её интересах предъявил в суд исковое заявление о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением и возвращении сторон в первоначальное положение. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее следователи ГСУ СК РФ по Петербургу в преддверии 80-летия освобождения Ленинграда от блокады навестили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Нину Чернядьеву. Ей 12 января исполнилось 108 лет.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)