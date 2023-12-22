В Петербурге следователи навестили 108-летнюю блокадницу Нину Чернядьеву

Офицеры СК поздравили блокадницу с прошедшим днем рождения – 12 января ей исполнилось 108 лет.

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу в преддверии 80-летия освобождения Ленинграда от блокады навестили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Нину Чернядьеву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 26 января.

Офицеры СК поздравили блокадницу с прошедшим днем рождения – 12 января ей исполнилось 108 лет. Нина Чернядьева рассказала, что появилась на свет в деревне Новая Дубровка Калининской области и стала 11 ребенком из 14 в семье. Окончила Калининский медицинский техникум и работала фельдшером.

Как медработник ветеран ВОВ была военнообязанной, ей присвоили звание младшего лейтенанта. Всю войну Нина Чернядьева трудилась в ленинградском госпитале медицинской сестрой.

После войны блокадница работала в НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена. Она награждена орденами ВОВ II степени, Красной Звезды, медалью "За оборону Ленинграда" и другими. Сегодня Нина Чернядьева живет в "Доме ветеранов войны и труда №1".

Следователи подарили ветерану тренажер для рук и ног, цветы, пожелали крепости духа и поблагодарили за вклад в Победу.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу