Жительница Пушкинского района Нина Чернядьева отметила 108-летие

Нина Сергеевна Чернядьева, жительница Пушкинского района Петербурга, 12 января отмечает свое 108-летие. Об этом сообщили в tg-канале "Пушкинский район СПб".
Именинница родилась в Калининской области, работала фельдшером. В 1938 году переехала в Ленинград вместе с мужем.
На фронт Нина Сергеевна пошла добровольцем. В 1941 году погиб ее супруг, в 1942-м познакомилась со вторым мужем. После войны они поженились.
Пережившая блокаду Ленинграда 20 лет трудилась медсестрой в НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена. Она награждена орденами "Великой Отечественной войны II степени", "Красной Звезды", медалью "За Оборону Ленинграда".
На данный момент Нина Сергеевна проживает в "Доме ветеранов войны и труда №1".
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 16 января откроется выставка "Блокадный дневник".
Фото: пресс-служба Пушкинского района Петербурга
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