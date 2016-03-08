Петербургская прокуратура защитила права ветерана ВОВ из Кировского района

В его квартире на улице Козлова холодная вода предоставлялась под давлением ниже нормативного.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны. В его квартире на улице Козлова холодная вода предоставлялась под давлением ниже нормативного, сообщили в надзорном ведомстве 20 ноября.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управляющей организации об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. В рамках его рассмотрения в жилище пенсионера заменили трубы, подача водоснабжения восстановлена.

