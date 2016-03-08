  1. Главная
Петербургская прокуратура защитила права ветерана ВОВ из Кировского района
В его квартире на улице Козлова холодная вода предоставлялась под давлением ниже нормативного.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны. В его квартире на улице Козлова холодная вода предоставлялась под давлением ниже нормативного, сообщили в надзорном ведомстве 20 ноября. 

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управляющей организации об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. В рамках его рассмотрения в жилище пенсионера заменили трубы, подача водоснабжения восстановлена. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга за ребенком признали право собственности на квартиру. Планировалось продать ее без предоставления девочке альтернативного жилья. 

