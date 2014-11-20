  1. Главная
Благодаря петербургской прокуратуре за ребенком признали право собственности на квартиру
Планировалось продать квартиру без предоставления дочери альтернативного жилья.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению мужчины, который заявил о нарушении жилищных прав его несовершеннолетней дочери. Вместе с бывшей супругой в период брака они приобрели квартиру на проспекте Славы, используя средства материнского капитала. Однако женщина не оформила жилое помещение в общую долевую собственность девочки, как того требует законодательство. При этом планировалось продать квартиру без предоставления дочери альтернативного жилья, рассказали в надзорном ведомстве 17 ноября. 

Прокурор обратился в суд с иском о признании права долевой собственности за ребенком на приобретенное матерью жилье. В результате требования удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: в доме на Лиговском проспекте незаконно располагалась гостиница. 

Фото: Piter.TV 

