Благодаря петербургской прокуратуре за ребенком признали право собственности на квартиру

Планировалось продать квартиру без предоставления дочери альтернативного жилья.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению мужчины, который заявил о нарушении жилищных прав его несовершеннолетней дочери. Вместе с бывшей супругой в период брака они приобрели квартиру на проспекте Славы, используя средства материнского капитала. Однако женщина не оформила жилое помещение в общую долевую собственность девочки, как того требует законодательство. При этом планировалось продать квартиру без предоставления дочери альтернативного жилья, рассказали в надзорном ведомстве 17 ноября.

Прокурор обратился в суд с иском о признании права долевой собственности за ребенком на приобретенное матерью жилье. В результате требования удовлетворены.

Фото: Piter.TV