В доме на Лиговском проспекте незаконно располагалась гостиница

Прокуратура Центрального района Петербурга в апелляции отстояла законность требований о прекращении деятельности гостиницы в доме на Лиговском проспекте. Отель располагался в квартирах, сообщили в надзорном ведомстве.

Также в жилых помещениях были произведены несогласованные работы по самовольной перепланировке. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать собственников прекратить деятельность незаконно организованной гостиницы. Требования удовлетворили, но ответчики не согласились с решением и обжаловали его.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры города Петербургским городским судом апелляционная жалоба ответчиков отклонена, иск прокурора Центрального района в интересах граждан признан обоснованным. Пресс-служба прокуратуры

Фото: Piter.TV