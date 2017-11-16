  1. Главная
В доме на Лиговском проспекте незаконно располагалась гостиница
Сегодня, 9:26
221
Также в жилых помещениях были произведены несогласованные работы по самовольной перепланировке.

Прокуратура Центрального района Петербурга в апелляции отстояла законность требований о прекращении деятельности гостиницы в доме на Лиговском проспекте. Отель располагался в квартирах, сообщили в надзорном ведомстве. 

Также в жилых помещениях были произведены несогласованные работы по самовольной перепланировке. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать собственников прекратить деятельность незаконно организованной гостиницы. Требования удовлетворили, но ответчики не согласились с решением и обжаловали его. 

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры города Петербургским городским судом апелляционная жалоба ответчиков отклонена, иск прокурора Центрального района в интересах граждан признан обоснованным. 

Пресс-служба прокуратуры 

Ранее мы рассказывали о том, что судебные приставы Петербурга помогли дольщику получить почти 5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

