Судебные приставы Петербурга помогли дольщику получить почти 5 млн рублей

Петербургский дольщик дождался выплаты неустойки и компенсации после четырёх лет.

В Санкт-Петербурге судебные приставы Центрального района взыскали с застройщика почти 5 миллионов рублей в пользу дольщика, который четыре года ожидал сдачи объекта недвижимости, сообщает пресс-служба ГУФССП по Петербургу.

По данным ведомства, исполнительный лист о взыскании неустойки, убытков, штрафа и компенсации морального вреда был выдан Невским районным судом. Сумма, подлежащая выплате, составила почти пять миллионов рублей.

Согласно материалам дела, в 2019 году покупатель заключил с застройщиком договор участия в долевом строительстве, по которому компания обязалась построить гостиницу и передать дольщику нежилое помещение не позднее 30 сентября 2023 года. Когда срок исполнения договора наступил, помещение передано не было. Дольщик направил застройщику требование расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства, однако компания отказалась добровольно выполнить обязательства.

Суд поддержал позицию покупателя и постановил взыскать с застройщика все предусмотренные законом выплаты. Судебные приставы уведомили компанию о возбуждении исполнительного производства и предупредили о мерах принудительного исполнения.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отправил под стражу сына участника СВО за пособничество террористам.

Фото: Piter.TV