Суд Петербурга отправил под стражу сына участника СВО за пособничество террористам

Несовершеннолетний признал вину в сотрудничестве с запрещённой в РФ террористической организацией, пока его отец участвовал в СВО.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (запрещена в РФ). Подросток, задержанный 7 ноября, полностью признал свою вину и будет находиться в СИЗО до 30 декабря.

По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, не позднее 3 февраля 2025 года подросток, "будучи приверженцем экстремистских взглядов и испытывая недовольство действующей властью РФ и специальной военной операцией", вышел на контакт с представителями РДК*. Не позднее 3 апреля он провёл разведку железнодорожной инфраструктуры около станций Новая Охта и Парнас и передал террористам фото- и видеоматериалы для возможного совершения диверсии.

Дополнительный трагизм ситуации состоит в том, что в ходе процесса стало известно, что отец обвиняемого находится на СВО. Защищать Родину и семью мужчина пошел добровольно. Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фото: Piter.TV

*"Русский добровольческий корпус" — организация, признанная террористической на территории Российской Федерации, её деятельность запрещена.