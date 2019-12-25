Петербуржец четыре дня скрывал пулю в ноге, полученную в ссоре с собутыльником

Малознакомые мужчины решили устроить "дружеские посиделки" в подвале на Савушкина.

Полиция Приморского района разыскивает мужчину, который выстрелил из пневматического пистолета в своего собутыльника во время распития алкоголя в подвале жилого дома на улице Савушкина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший 34-летний житель города обратился в полицию только 7 ноября, хотя инцидент произошел 3 числа.

Согласно заявлению, вечером того дня в подвале дома 11 по улице Савушкина двое малознакомых мужчин распивали алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры один из них произвел выстрел из пневматического пистолета в ногу собеседника. Пострадавший не обращался за медицинской помощью.

С места происшествия были изъяты пуля от пневматического пистолета и само оружие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и принимает меры к розыску стрелявшего.

Фото: pxhere