Пропавшая такса вернулась к хозяйке в Петербурге спустя полгода

В Петербурге девятилетняя такса Дарси вернулась к своей хозяйке спустя полгода. Об этом пишет 13 февраля телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на ГУ ФССП России по городу.

Летом 2024 года владелица собаки переехала в Северную столицу из Рязани. На время девушка отдала ее знакомому. Через несколько дней мужчина заявил, что отдал таксу друзьям, а затем перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию и суд.

Выяснилось, что питомца передавали из рук в руки. В итоге Дарси оказалась в московской семье. Хозяйка представила ветеринарные документы разных лет и переписку, подтверждающую право собственности. Суд встал на сторону петербурженки и обязал вернуть таксу законной владелице.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу