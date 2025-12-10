  1. Главная
Пропавшая такса вернулась к хозяйке в Петербурге спустя полгода
Сегодня, 10:30
Хозяйка представила ветеринарные документы разных лет и переписку, подтверждающую право собственности.

В Петербурге девятилетняя такса Дарси вернулась к своей хозяйке спустя полгода. Об этом пишет 13 февраля телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на ГУ ФССП России по городу. 

Летом 2024 года владелица собаки переехала в Северную столицу из Рязани. На время девушка отдала ее знакомому. Через несколько дней мужчина заявил, что отдал таксу друзьям, а затем перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию и суд. 

Выяснилось, что питомца передавали из рук в руки. В итоге Дарси оказалась в московской семье. Хозяйка представила ветеринарные документы разных лет и переписку, подтверждающую право собственности. Суд встал на сторону петербурженки и обязал вернуть таксу законной владелице. 

Ранее на Piter.TV: хозяйка собаки, укусившей подростка в Репино, выплатит его семье 20 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу

