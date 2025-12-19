  1. Главная
Хозяйка собаки, укусившей подростка в Репино, выплатит его семье 20 тыс. рублей
Сегодня, 12:01
Хозяйка собаки, укусившей подростка в Репино, выплатит его семье 20 тыс. рублей

Агрессивный питомец укусил за бедро.

Зеленогорский районный суд Петербурга удовлетворил требование о возмещении ущерба матери юноши, который пострадал от нападения собаки. Хозяйка животного выплатит 20 тыс. рублей компенсации, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 27 января. 

Пес напал на 14-летнего подростка в феврале 2022 года в Репино. Мальчик направлялся к машине, чтобы забрать пакеты с продуктами. В этот момент соседская собака породы вольфшпиц перелезла через забор и напала на него. Агрессивный питомец укусил за бедро. 

Дело было передано в службу судебных приставов по Кронштадтскому и Курортному районам, так как 66-летняя владелица животного отказалась исполнять судебное решение. Приставы наложили запрет на регистрационные действия с ее земельным участком и домом в Карелии, а также ограничили выезд за пределы России. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкине получившей перелом руки на гололеде пенсионерке выплатят 200 тыс. рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

