Хозяйка собаки, укусившей подростка в Репино, выплатит его семье 20 тыс. рублей

Зеленогорский районный суд Петербурга удовлетворил требование о возмещении ущерба матери юноши, который пострадал от нападения собаки. Хозяйка животного выплатит 20 тыс. рублей компенсации, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 27 января.

Пес напал на 14-летнего подростка в феврале 2022 года в Репино. Мальчик направлялся к машине, чтобы забрать пакеты с продуктами. В этот момент соседская собака породы вольфшпиц перелезла через забор и напала на него. Агрессивный питомец укусил за бедро.

Дело было передано в службу судебных приставов по Кронштадтскому и Курортному районам, так как 66-летняя владелица животного отказалась исполнять судебное решение. Приставы наложили запрет на регистрационные действия с ее земельным участком и домом в Карелии, а также ограничили выезд за пределы России.

Фото: Piter.TV