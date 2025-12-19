В Пушкине получившей перелом руки на гололеде пенсионерке выплатят 200 тыс. рублей компенсации

Инцидент произошел в феврале 2025 года на Московской улице.

В прокуратуру Пушкинского района Петербурга обратилась 63-летняя женщина, которая получила травму в результате падения на гололеде. Инцидент произошел в феврале 2025 года на Московской улице в Пушкине, пострадавшей были диагностированы переломы руки, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района" компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Требования удовлетворены.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга требует возместить 75 тыс. рублей на лекарства для мальчика с инвалидностью. Ребенок страдает тяжелым генетическим заболеванием.

Фото: Piter.TV