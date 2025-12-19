Прокуратура Петербурга требует возместить 75 тыс. рублей на лекарства для мальчика с инвалидностью

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении затрат городским комитетом по здравоохранению.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению матери 11-летнего мальчика с инвалидностью. Ребенок страдает тяжелым генетическим заболеванием, ему были выписаны льготные лекарственные рецепты. Однако потерпевшего не обеспечили необходимыми медикаментами, и семья потратила свыше 75 тыс. рублей на препараты, сообщили в надзорном ведомстве 26 января.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении затрат городским комитетом по здравоохранению. Сейчас его рассматривают.

Фото: Piter.TV