С электросамокатчика взыскали 50 тыс. рублей компенсации после ДТП с ребенком на улице Ольги Форш

Школьник получил ушибы.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению матери восьмилетнего мальчика, который пострадал в результате наезда электросамоката. Об этом сообщили 23 января в надзорном ведомстве.

В мае 2025 года около дома по улице Ольги Форш мужчина сбил ребенка на тротуаре, после чего скрылся. Школьник получил ушибы. Водителя самоката оперативно установили.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, семье выплатят 50 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре в Петербурге 45 работникам выплатили 3 млн рублей задолженности.

Фото: Piter.TV