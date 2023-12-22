Троицкий мост озарится цветами ленточки Ленинградской Победы

Пролеты и опоры переправы засияют оливковым и зеленым цветами соответственно уже сегодня вечером.

Ко дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады Троицкий мост озарится цветами ленточки Победы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 26 января.

Пролеты и опоры переправы засияют оливковым и зеленым цветами соответственно уже сегодня вечером. Оливковый символизирует Победу, а зеленый – жизнь. Подсветку отключат 29 января.

Кроме того, завтра, 27 января, с 10:00 до 12:00 и в 19:00-22:00 зажгут факелы Ростральных колонн. К этим мероприятиям сотрудники ООО "ПетербургГаз" провели техническое обслуживание систем газоснабжения "Вечного огня" в городе и мемориале "Разорванное кольцо" в Ленобласти.

Напомним и о том, что до 28 января в честь блокадных дат над Монументом героическим защитникам Ленинграда будут светить "Лучи Победы".

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга