Люди-грибы и Сейлормун: выставка Фёдора Хиросигэ в Музее истории религии

Выставка продлится до 5 мая 2024 года.

Люди-гриды, семилазки, птицы, тигры, ангелы, птицезавры и даже Сейлормун стали временными обителями леса тысячи духов в

Музее истории религии. Здесь прошло открытие персональной выставки российского художника Фёдора Хиросигэ.

История моего псевдонима? В Японии была традиция: художник поначалу приписывает к своему имени фамилию учителя - того, из мастерской которого он вышел. Можно сказать, что фамилия Хиросигэ в моем случае - свидетельство того, что я воспринимаю мудрость и мастерство моего учителя, Утагавы Хиросигэ, усердно, насколько могу. Фёдор Хиросигэ, художник

Выставка представлена галереей Anna Nova. Это деликатная интервенция произведений современного искусства в основную экспозицию музея. Мимикрируя под объекты культового наследия, работы художника входят в диалог с предметами из музейной коллекции.

В своей художественной практике Фёдор Хиросиго методично выстраивает авторский мир, в котором соединяются образы массовой культуры, восточных духовных практик и фольклора. Парадоксальный синтез различных культур и времён позволяет художнику создавать узнаваемые работы, где традиционные дихотомии западного и восточного, высокого и низкого, реального и вымышленного, древнего и современного теряют свой актуальный статус, оказываясь искусственными конструктами.

Специально для Государственного музея истории религий Хиросигэ подготовил художественную интервенцию - более чем 40 работ автора интегрированы в 11 залов постоянной экспозиции музея, среди которых "Архаические и традиционные верования", "Религии Древнего мира","Католицизм: вероучение и культ", "Религии Востока" и др. Проект призывает к размышлению о проблематике процесса музеефикации, связанного перемещением культового религиозного объекта из его контекста. На выставке представлены узнаваемые работы из дерева, на которых Хиросигэ выжигает изображения и тексты в технике пирографии.

Проводниками на пути осмысления коллекции музея стали устоявшиеся концептуальные персонажи художественных миров Фёдора Хиросигэ — человек-гриб, Сейлормун, Семиглазка, различные оборотни и химеры.

Мы можем рационально осмыслить музейную коллекцию, но все же люди жаждут волшебства. Исследователь фольклора Владимир Пропп писал, что сказочному герою на помощь есегда приходит волшебный помощник. Такими помощниками для нас как раз могут стать работы Федора Хиросигэ, которые деликатно интегрированы в основную экспозицию музея, чтобы окунуть нас в бездну мифа. Павел Тугаринов, научный сотрудник музея и куратор проекта

Выставка продлится до 5 мая 2024 года.

Арина Чернуха

Фото: Piter.TV