Первая посмертная выставка фотографа Дмитрия Маркова открылась в петербургской галерее

В рамках экспозиции представлено более 60 работ.

В галерее современного искусства Anna Nova открылась первая посмертная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова "Седьмое небо". Об этом пишет "Фонтанка" 18 августа.

В рамках экспозиции, которая продлится до 20 октября, можно ознакомиться с 60 фотографиями, сделанными с 2014 по 2023 годы. На кадрах – дети из Красноярского края, панельные дома, электрички, улыбки, объятия, Псков, Калининград, Ангарск и другие. Все работы сделаны на iPhone.

Дмитрий Марков ушел из жизни в феврале этого года. Также он являлся журналистом и волонтером, а прославился благодаря фотографиям "провинциальной России".

Ранее мы рассказывали о том, что в ГМЗ "Царское Село" открылась выставка "Доспехи Самозванца".

Фото: пресс-служба галереи Anna Nova