Защитники Муринского парка вывесили ответы Смольного вокруг территории застройки

Активисты намерены и дальше писать чиновникам.

Защитники Муринского парка решили наглядно показать, по их словам, "равнодушие Смольного" к ситуации с зеленой зоной. Они развесили на веревке вокруг зоны застройки ответы, которые приходили в ответ на запросы активистов.

2 года мы пишем губернатору Беглову, вице-губернаторам Линченко, Батанову и прочим чинам Смольного, просим не губить наш парк и перенести строительство спорткомплекса Нова Арена в другое место. 2 года мы получаем одни и те же отписки, которые можно уже даже не читать — настолько там всё предсказуемо. написали в группе VK "За сохранение Муринского парка".

Отмечается, что на самом деле ответов пришло еще больше, для этого бы понадобилась стометровая веревка.

На огороженной территории планируют построить второй корпус спортивного комплекса. Строительство было временно приостановлено по поручению губернатора Александра Беглова. 9 июня 2020 суд признал недействительным постановление правительства, по которому территория переходит из зоны "рекреация" в зону "спорт". В правительстве будут обжаловать решение городского суда.

Видео и фото: vk.com/kalininskiyzapark