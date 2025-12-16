В Муринском парке завершилось создание тематических цветников

Общая их площадь составляет почти 570 квадратных метров.

В Муринском парке в Петербурге завершено создание тематических цветников, которые приурочены к Году единства народов России. Общая их площадь составляет почти 570 квадратных метров, сообщили в городском комитете по благоустройству.

В этом году садово-парковые предприятия ведомства украшают многие территории Северной столицы композициями, говорящими о многонациональности и богатой культурной палитре народов нашей страны.

Это повод напомнить, как сплоченность и взаимное уважение формируют основу сильного государства. Комитет по благоустройству

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе появился новый цветник. Помогали специалистам предприятий ребята из Подростково-молодежного центра "Невский".

Видео: пресс-служба комблага Петербурга