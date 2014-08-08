Ударивший ножом незнакомца в Муринском парке получил 5 лет колонии

Злоумышленник после происшествия вернулся в свою квартиру в Мурино, где хотел избавиться от следов преступления.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали 23 сентября в надзорном ведомстве.

В сентябре 2024 года фигурант, находясь в Муринском парке, в ходе конфликта с незнакомцем ударил его ножом в шею. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Злоумышленник после происшествия вернулся в свою квартиру в Мурино, где хотел избавиться от следов преступления.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга