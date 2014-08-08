  1. Главная
Ударивший ножом незнакомца в Муринском парке получил 5 лет колонии
Сегодня, 12:33
Злоумышленник после происшествия вернулся в свою квартиру в Мурино, где хотел избавиться от следов преступления.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали 23 сентября в надзорном ведомстве. 

В сентябре 2024 года фигурант, находясь в Муринском парке, в ходе конфликта с незнакомцем ударил его ножом в шею. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Злоумышленник после происшествия вернулся в свою квартиру в Мурино, где хотел избавиться от следов преступления. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: жителя Пушкина обвиняют в убийстве знакомого на Малой улице. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: муринский парк, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

