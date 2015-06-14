  1. Главная
Жителя Пушкина обвиняют в убийстве знакомого на Малой улице
Сегодня, 11:47
От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Задержан обвиняемый в нанесении смертельных побоев знакомому. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Следствие установило, что 20 сентября нетрезвый 25-летний злоумышленник, находясь в квартире дома по Малой улице в Пушкине, избил приятеля кулаками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. 

Проведен осмотр места преступления, допрошены свидетели конфликта. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий случившегося. 

Ранее на Piter.TV: убивший супругу в селе Шум проведет в колонии 9,5 лет. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: пушкин, убийство
