Жителя Пушкина обвиняют в убийстве знакомого на Малой улице

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Задержан обвиняемый в нанесении смертельных побоев знакомому. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие установило, что 20 сентября нетрезвый 25-летний злоумышленник, находясь в квартире дома по Малой улице в Пушкине, избил приятеля кулаками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Проведен осмотр места преступления, допрошены свидетели конфликта. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

Ранее на Piter.TV: убивший супругу в селе Шум проведет в колонии 9,5 лет.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу