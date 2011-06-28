По факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело о покушении на убийство

Юноши под выдуманным предлогом пригласили 42-летнего потерпевшего на встречу.

В Петербурге стрельба в Муринском парке обернулась уголовным делом по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению задержаны трое подростков, сообщили в ГСУ СК РФ по городу 30 октября.

Напомним, инцидент произошел 28 октября. Юноши под выдуманным предлогом пригласили 42-летнего потерпевшего на встречу, где один из фигурантов произвел выстрел из травматического пистолета в область головы мужчины.

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

