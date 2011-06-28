  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело о покушении на убийство
Сегодня, 13:04
91
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

По факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело о покушении на убийство

0 0

Юноши под выдуманным предлогом пригласили 42-летнего потерпевшего на встречу.

В Петербурге стрельба в Муринском парке обернулась уголовным делом по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению задержаны трое подростков, сообщили в ГСУ СК РФ по городу 30 октября. 

Напомним, инцидент произошел 28 октября. Юноши под выдуманным предлогом пригласили 42-летнего потерпевшего на встречу, где один из фигурантов произвел выстрел из травматического пистолета в область головы мужчины. 

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала стрелка в 16-летнюю девушку на проспекте Кузнецова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: муринский парк, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии