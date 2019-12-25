Подростки сорвали мужчине свидание в Муринском парке, выстрелив в него из газового пистолета

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 28 октября, около 20:00, полиция Калининского района получила заявление от 42-летнего мужчины, сообщившего, что у пруда в Муринском парке двое несовершеннолетних стреляли в него из газового оружия и тут же скрылись. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проверяя обстоятельства происшествия, сотрудники полиции выяснили, что незадолго до случившегося потерпевший познакомился в социальной сети с девушкой и договорился встретиться лично. Но на свидание вместо юной особы пришли двое парней, один из которых сказал, что девушка, с которой общался заявитель, оказалась его сестрой-подростком. Затем парень выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета, после чего оба скрылся. Потерпевший позже посетил медицинское учреждение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Органы правопорядка ведут работу по установлению лиц, причастных к происшествию, и их задержанию.

Фото: Piter.TV